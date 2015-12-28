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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani: 'İslam'a itibar kazandırılsın'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani İslam dininin dargörüşlülük ve ölçüsüzlük yüzünden zedelenen itibarının düzeltilmesi için dünya Müslümanlarına çağrıda bulundu.

28 Aralık 2015 12:28


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dinlerinin dünya kamuoyundaki itibarını düzeltmeleri için Müslümanlara çağrıda bulundu. Ruhani pazar günü Tahran'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, IŞİD ve benzeri radikal grupların sergilediği şiddet karşısında bunun zaruret teşkil ettiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı İslam dininin şiddeti ret ettiğini hatırlattığı konuşmasında radikalizmin, ‘dar görüşlülük ve ölçüsüzlükten' kaynaklandığını belirtti.

Ruhani, “Düşmanlarımızın değil de, İslam dünyasındaki küçük bir grubun İslam'ın dilini kullanıp onu öldürmenin, şiddetin, kırbaçlamanın şantajın ve haksızlığın dini olarak göstermeye çalıştığını hiç düşündük mü?”, dedi. Reformcu cumhurbaşkanı konuşmasında Suriye, Irak ve Yemen'de dökülen kana Müslüman ülkelerin ses çıkarmamasını eleştirdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sıkı müttefiki olan İran'ın Irak'taki Şiilerle de yakın ilişkileri bulunuyor. İran, Sünni Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümetiyle savaşan Husilere de yardım ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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