Ruhani: İran’ın füze gücü müzakere konusu olamaz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin füze gücünün müzakere konusu olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'a resmi ziyarette bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Yukiya Amano'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamadaya göre, Ruhani, görüşmede Amano'dan UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda daha etkili bir rol oynamasını istedi.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Ruhani, "UAEA'nın geçtiğimiz 12 yıl boyunca İran'ın barışçıl faaliyette bulunan nükleer tesislerini düzenli olarak denetlediğini ve defalarca İran'ın nükleer programının barışçıl yollardan sapmadığını raporladığını" hatırlattı.

Hasan Ruhani, "UAEA'nın adının İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında gerçek dışı şüphelerin açıklığa kavuşmasıyla birlikte tüm ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanma haklarının korunması konusunda ayrım gözetmeksizin yapıcı bir rol oynayarak tarafsız bir kurum olarak anılmasını" temenni ettiğini kaydetti.

İran'ın UAEA ile her zaman uluslararası yasalar çerçevesinde teknik, yasal ve şeffaf bir işbirliği yürüttüğünü ifade eden Ruhani, "İran kalkınma yolunda barışçıl nükleer enerji gibi yeni nesil teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Milletimizin kararları ve milli meclisimizin görüşü doğrultusunda elektrik, tıp, tarım ve sanayi alanlarında barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

"Barışçıl hedefler doğrultusunda uranyum zenginleştirme başta olmak üzere sahip olduğumuz yasal haklar dışında bir şey talep etmiyoruz" ifadesini kullanan Ruhani, Tahran'ın 5+1 ülkeleri ve UAEA ile yürütülen müzakerelerde ciddi olduğunu yineledi.

Ruhani, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin denetlenmesine izin vererek şeffaflaşma yolunda gerekli kolaylıkları sağladığını belirtti.

İran'ın sadece NPT anlaşması çerçevesindeki denetimlerini kabul edeceğini ifade eden Ruhani, "Yasaları aşmayı hedefleyen her türlü denetim düşmanlık içerir ve kalkınmakta olan tüm ülkelerin zararına olur" uyarısında bulundu.

Ülkesinin füze gücünün hiçbir şekilde ve hiçbir aşamada müzakere konusu olmayacağını ifade eden Ruhani, İran ile 5+1 ülkeleri arasında Cenevre ortak yol haritası kapsamında nihai bir anlaşma sağlanması halinde, Tahran'ın ihtiyacı oranında ülke içinde uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini, karşı tarafın da istisnasız tüm yaptırımları kaldırmakla yükümlü olacağını hatırlattı.

Nükleer faaliyetleri hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırma konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını belirten Ruhani, "Çünkü ahlaken, dinen ve dini liderin fetvası doğrultusunda kitle imha silahları hiçbir şekilde İran'ın savunma doktrini içerisinde yer alamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ciddi bir irade ve azim gösterilmesi durumunda, bir yıldan kısa bir süre içerisinde nükleer mesele çözüme kavuşturulup İran ile UAEA arasında nihai bir anlaşma sağlanabilir" diye konuştu.

UAEA Direktörü Amano da İran ile 5+1 arasında devem eden nükleer müzakerelerin yakın işbirliği ile makul bir süre içerisinde çözüme ulaşmasını ümit ettiğini kaydetti.