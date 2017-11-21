Ruhani: İran'da IŞİD tehdidi sona erdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Kasım (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, canlı yayında ülkesinde IŞİD tehdidinin sona erdiğini açıkladı.

Pazartesi günü İran\'ın IŞİD\'le olan mücadelesiyle ilgili açıklama yapan Hizbullah örgütü genel sekreteri Hasan Nasrallah, İran hükümeti zafer ilan ettiği takdirde, bölgedeki askeri birliğini çekeceğini açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki IŞİD saldırılarının son bulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Kasım Süleymani de dini lider Ayetullah Hamaney\'e gönderdiği bir mesajda, İslamcı örgütün sonunu duyurduğunu bildirdi. Süleymani, IŞİD\'in etkinliklerinin son bulduğunu belirtirken, terörist grupla olan mücadelesinde İran\'ın ittifak gücü olan Lübnanlı grup Hizbullah\'a, mücadeledeki \"kararlı\" tavrı sebebiyle teşekkür etti.

Ruhani ve Nasrallah\'ın açıklamaları, Pazar günü Mısır\'ın başkenti Kahire\'de gerçekleşen Arap Birliği toplantısının ardından gerçekleşirken, toplantıda Suudi Arabistan hükümeti, birliği bölgesel rakibi olan İran\'a karşı birleşmeye çağırırken, İran\'ın Orta Doğu\'da \"istikrar bozucu\" bir rolü olduğunu söyledi.

İran hükümeti, 2014 yılından beri Suriye Başkanı Beşşar Essad\'ın terörist grupla olan mücadelesine destek vermiş ve aralarında Afgan sığınmacılarının da bulunduğu yaklaşık bin İran askeri çatışmalarda hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, bölgedeki IŞİD tehdidinin ortadan kaldırıldığını açıklamasının ardından, gerilim düşürme bölgesiyle Suriye\'deki şiddeti azaltmak için Rusya\'nın Soçi kentinde Rusya Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüşecek.