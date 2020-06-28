Ruhani: İran en zorlu yılını geçiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından uygulanan ambargo ve Covid-19 salgını nedeniyle en zorlu yılını geçirdiğini söyledi.

Pazar günü bir televizyon programında konuşan Ruhani, "Pandemi ve düşmanımızın ekonomik baskıları nedeniyle bu yıl İran için en zor yıl oldu" açıklaması yaptı.

Ruhani açıklamasına, "2018'de başlayan ekonomik baskılar arttı. Bugün ise sevgili ülkemiz üzerinde en ağır baskı uygulanıyor" dedi.

Koronavirüs krizi, ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı yeniden yaptırım uygulamasıyla başlayan ekonomik zorlukları artırdı.

İran Riyali geçtiğimiz hafta ABD Doları'na karşı en düşük seviyeleri gördü.