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Dünya

Ruhani İran adına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den özür diledi

11 Ocak 2020 20:35

Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Tahran'da düşürülen yolcu uçağı sebebiyle İran adına özür dilediğini iletti.

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