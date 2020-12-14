Ruhani: Erdoğan'ın İran'a kasten hakaret etmesi uzak ihtimal

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle yaşanan gerilimi değerlendirdi. Ruhani "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal" dedi.

Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Ruhani, "Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Ruhani, Türkiye ile ilişkilerinin önemli olduğunu, birçok alanda ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, Türk yetkililerin şiirle ilgili konuyu kendilerine izah ettiklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevat Zarif'le görüşmesinde 'Erdoğan'ın İran'ı ima dahi etmediğini' vurgulamasının kendisi için önemli olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'nin de aynı noktaya vurgu yaptığını söyledi.

"Konuşmasının öncesi ve sonrasına dikkat etmeliyiz"

Ruhani, "Bu şiiri İran'dan okursanız bir manaya gelir, İran dışında okursanız başka bir anlam taşır. Hakikat şudur ki Türk makamları açık bir şekilde Erdoğan'ın bir kastı olmadığını bildirdi. Erdoğan aynı konuşmada bölgesel meselelerle ilgili Türkiye, İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın birlikte çok yönlü çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasının öncesi ve sonrasına da dikkat etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Ruhani bununla birlikte, sosyal medyadan tepki gösteren İranlıları da anladığını belirtip, "Halkımızın hassasiyetleri bizim için çok önemli ve dünya şunu bilmeli ki, topraklarımızın her bir santimetrekaresi bizim için önemlidir" dedi.