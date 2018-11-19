Ruhani: Durdurmayı başaramadılar, boyun eğmeyeceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkesinin petrol ihracatına devam edeceğini belirtti ve ABD'nin yaptırımları hakkında "Bu İran'a karşı başlatılan psikolojik bir savaşın parçası, bu baskıya boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Ruhani açıklamalarına "Petrol ithal etmeye devam edeceğiz, durdurmayı başaramadılar. Afganistan'daki, Yemen'deki ve Suriye'deki başarısızlıklarını bize yıkmaya çalışıyorlar" dedi. Ruhani'nin açıklamasını dinleyenler ABD kaşıtı sloganlar attı.

Ruhani Trump yönetimindeki ABD'nin yalnızlaştığını belirterek "ABD izole edilmiş durumda, birçok ülke ise İran'ı destekliyor" dedi.