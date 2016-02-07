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Dünya

Ruhani: Çocuk yetiştirmek kadının olduğu kadar erkeklerin de işidir

İran Cumhurbaşkanı "Kadın evde oturmalı, erkek çalışmalı" yönünde klişelere karşı çıktı

07 Şubat 2016 17:32

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bir kadınlar konferansında yaptığı konuşmada, İran politikasında cinsiyet eşitliğini savundu. Ruhani, "Kadın evde oturmalı, erkek çalışmalı" yönündeki klişelere de karşı çıkarak, "Çocuk yetiştirmek, kadının olduğu kadar erkeklerin de işidir. İstihdam dünyası iki cinsiyete de açık olmalıdır" dedi.

"Bir ülke nüfusun yüzde 50'si kadınları gözardı ederek nasıl kalkınma ve ilerlemeden söz edebilir" diyen Ruhani,  "İran'da feminist görüşleri temsil edemeyiz, ancak İslam Cumhuriyeti taş devrine sıkışıp kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

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