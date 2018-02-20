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Dünya

Ruhani: Bölgede bazıları kukla devletler kurma çabası içinde

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Şubat (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin bölge politikasını eleştirerek, "Bölgede bazıları bölme ve kukla devletler kurma çabası içinde

20 Şubat 2018 11:39

Ekber Karabağ / Tahran, 20 Şubat (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD\'nin bölge politikasını eleştirerek, \"Bölgede bazıları bölme ve kukla devletler kurma çabası içinde. Çok yönlü işbirliğimizi arttırarak bunun önüne geçmeliyiz\" dedi.
İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana ve Soçi görüşmelerinin umut verici olduğunu söyleyerek bunun devam etmesini istedi.
Bölgedeki terörizmle mücadele, Suriye\'yi terör unsurlarından arındırma ve bölücü hareketler konusunda İran ve Türkiye aynı düşünceyi taşıdığını dile getiren Ruhani, \"Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için bir an önce bu ülkede huzur ve istikrar sağlanmalı\" diye konuştu.

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