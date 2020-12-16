Ruhani: Biden'ın kazandığına çok sevinmedik ama Trump gittiği için çok mutluyuz

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Joe Biden'ın ABD'nin seçilmiş başkanı olmasına "mutlu olmadığını" ancak İran'a karşı 'maksimum baskı' politikası uygulayan Donald Trump'ın görevi bırakacak olmasına "çok mutlu olduğunu" söyledi.

France 24'te yer alan habere göre, bir kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bazıları Biden'ın seçilmesine aşırı heyecanlı olduğumuzu söylüyor. Hayır değiliz ancak Trump'ın gittiğini gördüğümüze çok mutluyuz" dedi.

Ruhani, "Şükür ki Trump'ın son günleri" dedi ve Trump hakkında "terörist, tiran, katil" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimi boyunca Tahran-Washington hattında gerilim ciddi boyutlara ulaşmıştı. Trump yönetimi İsrail ve Körfez ülkelerini yaklaştırarak İran'a karşı daha sert bir duvar örme stratejisi gütmüştü. Trump 2018'de ABD'yi nükleer anlaşmadan çekmiş ve İran'a yeni yaptırımlar uygulamıştı. 2020'nin Ocak ayında ise İran'ın yüksek rütbeli generali Kasım Süleymani, hava saldırısında öldürülmüştü.

ABD'de Seçmenler Kurulu pazartesi günü oylarını verdi ve 270 oyu geçen Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olacağı resmiyete kavuştu. Biden görevi resmen 20 Ocak'ta teslim alacak. İran, Biden'ın seçimi kazandığı günden bu yana yeni ABD yönetimiyle ilişkilere dair mesajlar veriyor.