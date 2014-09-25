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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani Batı'yı sorumlu tuttu

BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dünyada terörizmin artmasından Batı ülkelerini sorumlu tuttu.

25 Eylül 2014 22:21


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Batı'nın Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar'daki stratejik hataları, dünyanın bir bölümünü teröristler için cennete dönüştürdü" diye konuştu.

Irak'a düzenlenen askeri müdahaleler ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin yanlış değerlendirmelerin Ortadoğu'daki hatalı stratejilerin birer örneği olduğunu belirten Ruhani, terörizmin yoksulluğun, ayrımcılığın, az gelişmişliğin, aşağılanmanın ve adaletsizliğin bir sonucu olduğunu söyledi.

"Terörizmin kaynağı kurutulmak isteniyorsa, bunların kökeninin bilinmesi gerekiyor" diyen İran Cumhurbaşkanı, Batı'nın bu sorunları çözmek için girişimde bulunmadığını ifade etti. Ruhani, "Batı'ya karşı bugün duyulan düşmanlık, dünkü sömürgeciliğin ve dünkü ırkçılığın bir sonucudur" şeklinde sözlerini sürdürdü.

"Tüm güçleri, özellikle de bölgedeki insanları aşırılarla mücadele etmeleri konusunda uyardığını" vurgulayan Ruhani, aksi halde dünyanın yarın hiç kimse için güvenli olmayacağını kaydetti. Ruhani, Batı medyasını da yanlış değerlendirmelerle İslam düşmanlığına karşı uyardı.

İran'a Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara da değinen Ruhani, bunu "ılımlı ve bağımsız bir ulusa karşı yapılmış stratejik bir hata" olarak nitelendirdi. Ruhani ülkesinin sadece kalkınmayı amaçladığını, agresif politikalar uygulamak istemediğini de sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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