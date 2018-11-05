Ruhani: Amerikan tarihinde Beyaz Saray'a yasalara bu kadar aykırı davranan kimse girmedi

T24 Haber Merkezi

Derleme: Gonca Tokyol

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin bugün TSİ 08:00’de uygulamaya konan ikinci aşama yaptırımlarla ilgili konuştu. İran’ın petrol ihraç etmeye devam edeceğini kaydeden Ruhani, “Amerika İran’ın petrol satışını sıfıra indirmeye çalışıyor ama İslam Cumhuriyeti yaptırımları aşarak petrolünü satmaya devam edecek” dedi.

TIKLAYIN - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi

Pazartesi günü televizyonda yayınlanan konuşmasında İran Cumhurbaşkanı, “Sizin yasadışı ve adaletsiz yaptırımlarınızı gururlu bir şekilde by-pass edeceğimizi ilan ederim, çünkü onlar uluslararası düzenlemelere aykırı” ifadelerini kullandı. Ruhani, şöyle devam etti:

“Bir ekonomik savaştayız ve zorba bir güçle karşı karşıyayız. Amerika tarihinde Beyaz Saray’a yasalara ve uluslararası anlaşmalara bu kadar aykırı davranan kimsenin girdiğini sanmıyorum.”

"Verdiğiniz sözlere sadık olun,

o zaman masaya otururuz ve konuşuruz”

ABD yönetiminin düzenli olarak Tahran’a, “Masaya oturalım ve müzakere edelim” sinyali gönderdiğini ifade eden Ruhani, “Ne için müzakere? İlk önce hali hazırda sonuçlandırdığımız müzakerelere saygı göstermelisiniz. Yani, bir sonraki müzakereler için başlangıç noktası orası” diye konuştu.

ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler toplantısında dört farklı ülkenin kendisine gelerek Washington-Tahran görüşmelerine aracılık yapmayı teklif ettiğini aktaran İran Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

“Arabuluculuğa gerek yok. Bu mesajlara gerek yok. Verdiğiniz sözlere sadık olun, o zaman masaya otururuz ve konuşuruz.”

Pompeo'dan ihracatı sıfırlama mesajı:

Nasıl yaptığımızı izleyin

‘Tarihin en ağırı’ olarak nitelendirilen İran’a yönelik ikinci aşama ABD yaptırımları bugün TSİ 08:00’de uygulamaya kondu. ABD, aralarında Türkiye, Japonya ve Hindistan’ın da bulunduğu 8 ülkeyi ‘geçici’ olarak yaptırımların dışında bıraktı. Ancak ABD Dışişleri Başkanı Mike Pompeo, pazar günü CBS kanalında katıldığı programda, İran’ın petrol ihracatının sıfıra indirileceğini kaydetti. Pompeo, “Nasıl yaptığımızı izleyin. Tarihin herhangi bir zamanından daha çok ham petrolü nasıl da piyasadan çektiğimizi görün” diye ekledi.

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyuyor. Yaptırımların ilk dilimi 7 Ağustos'ta devereye girmişti. Bugün uygulamaya konulan yaptırımlar, İran ekonomisinin temel direkleri konumunda olan petrol ihracatı, deniz taşımacılığı ve bankacılık sektörlerini vuracak. Yaptırımlar, İran'la ticaret yapan ülkeleri de olumsuz etkileyecek.