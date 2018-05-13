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Dünya

Ruhani: ABD uluslararası kuralları çiğnedi

"Güvence alırsak anlaşmayı devam ettiririz"

13 Mayıs 2018 17:03

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin, İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilerek uluslararası kuralları çiğnediğini söyledi ve  "Güvence alırsak anlaşmayı devam ettiririz" açıklamasında bulundu.

Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Matri Pala Serisina ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesini eleştirdi.

Ruhani, "ABD'nin yaptığı iş, siyaset, diplomasi, ahlak ve uluslararası kuralların çiğnenmesi anlamına geliyor. Anlaşmaya taraf olan diğer beş ülke taahhütlerini yerine getirip,  anlaşmanın devam etmesiyle İran'ın çıkarlarının temin edileceği konusunda güvence verirse, ABD ve Siyonist İsrail rejimin karşı olmasına rağmen anlaşmayı devam ettiririz" dedi.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrıldığını belirterek, İran'a yönelik askıya alınan yaptırımlarının yeniden uygulanacağını bildirmişti.

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