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Dünya

Ruhani: 10 Trump gelse bunları elimizden alamaz

"Geri dönülmez kazanımlar elde ettik"

07 Ekim 2017 17:11

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Barack Obama döneminde ABD dahil 6 ülkenin birlikte imzalamış olduğu nükleer anlaşmayı savundu ve '10 Trump'ın' dahi ülkesinin elde ettiği kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te varılmış olan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönünde basında yer alan iddialardan bir gün sonra, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre; geçen cumartesi(30 Eylül 2017) Tahran Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Ruhani, nükleer programla ilgili olarak "Geri dönülmez kazanımlar elde ettik. Değil Trump, on Trump gelse bunları elimizden alamaz" dedi. 

Trump'ın anlaşmayı sonra erdireceği iddia edilmişti

Washington Post gazetesi, Trump'ın, 12 Ekim'de bir konuşma yaparak söz konusu anlaşmayı 'ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş, Beyaz Saray iddiaları yalanlamamıştı.

İran, 2015'te varılan anlaşma gereği uranyum zenginleştirmede kullanılacak olan santifrüj sayısını üçte iki oranında azaltmayı kabul etmiş, buna karşılık diğer ülkelere petrol ihrac etmesinin önünde engel teşkil eden yaptırımlar kaldırılmıştı.

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