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Dünya

RUGGIERO İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KABİL (A.A)

10 Ocak 2011 09:21

-RUGGIERO İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KABİL (A.A) - 10.01.2011 - ABD'nin hayatını kaybeden Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrooke'un yerine atadığı Frank Ruggiero, ilk kez Afganistan'da temaslarda bulundu. Afganistan Devlet Başkanlığı makamından yapılan açıklamada, Ruggiero'nun Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından başkent Kabil'de kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, yeni temsilcinin Karzai'ye ABD'nin terör gruplarına bulaşmamış Taliban ile barış inisiyatifine desteklerini ilettiği ifade edildi. Ruggiero 13 Aralıkta kalp krizi nedeniyle hayata veda eden Richard Holbrooke'un görevini velaketen yürütüyor.

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