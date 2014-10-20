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Dünya

Rûdaw: Türkiye peşmergenin Kobanê'ye geçmesine izin verdi

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesine göre peşmergenin ve yardımların Kobanê’ye Türkiye'den ulaştırılması talebine olumlu cevap geldi

20 Ekim 2014 14:10

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw internet sitesi, "Türkiye'nin, peşmerge güçlerinin IŞİD saldırıları altındaki Rojava’nın Kobanê kentine gitmesine izin verdiğini" öne sürdü.

Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen Rûdaw haber portalında yer alan habere göre, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye’den, peşmergenin ve yardımların Kobanê’ye ulaştırılmasına izin vermesi için talepte bulundu. Rûdaw’a göre Türkiye, bu talebe olumlu yanıt verdi.

Haberde, Peşmerge Bakanı Mustafa Seyid Kadir’in de bu konuyla ilgili olarak, son iki gündür PYD ve YPG’yle irtibatta bulunduğu belirtildi.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Mesut Barzani, geçtiğimiz hafta basına kapalı iki toplantı gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından Türkiye saati ile bu sabaha karşı saatlerinde yapılan açıklamada ise ABD uçaklarının Kobanê’deki Kürt savaşçılarına silah ve mühimmat yardımı yaptığını resmen açıklamıştı. Türkiye’nin peşmerge güçlerinin geçişine izin verdiği yönündeki iddiaların, ABD’nin bu açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.  

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