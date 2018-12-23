Rûdaw: Sakarya'da Kürtçe konuşan baba öldürüldü, oğlu ağır yaralı

Eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw, Sakarya’da baba ve oğulun Kürtçe konuştuğu için silahlı saldırıya uğradığını yazdı. Saldırıya uğrayan Kadir Sakçı hayatını kaybederken ağır yaralanan oğul Burhan Sakçı’nın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sakarya Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın etnik bir nedenden kaynaklanmadığı belirtildi.

Rûdaw’da yer alan haber şöyle:

Olay 16 Aralık Pazar günü Sakarya’nın Hendek ileçsi Yenimahalle Mahallesi Beştepeler Caddesi'ndeki kıraathanenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aslen Muşlu olan maktül Kadir Sakçı oğlu Burhan Sakçı’yı berberden aldıktan sonra kıraathane önünde Hikmet Usta (55) ve yanındakiler tarafından önleri kesildi.

Kürtçe konuşan baba ve oğula “Kürt müsünüz, Suriyeli mi?” diye soran Hikmet Usta, baba ve oğlun “evet Kürdüz” demesi üzerine “zaten sizi sevmiyorum” diyerek belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

Olayda yaralanan baba-oğul Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kadir Sakçı yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan oğlu Burhan Sakçı’nın ise tedavisi devam ediyor.

Saldırının ardından Bursa’ya kaçan saldırgan Bursa’da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre saldırgan Hikmet Usta, “Olay esnasında sarhoştum, hatırlamıyorum” diyerek kendini savundu.

Rûdaw’a konuşan maktül Kadir Sakçı’nın kardeşi Selahattin Sakçı, saldırganı daha önce hiç tanımadıklarını, kardeşinin bu kişi ile herhangi bir muhabbeti bulunmadığını söyledi.

Sakarya Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:



Kimi basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında;



İlimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak “etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının” gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır.



Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir.

Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

