Rudaw: Çavuşoğlu'nun Erbil ziyareti iptal edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Erbil’e yapması planlanan ziyaretin iptal edildiği öğrenildi. İptale ilişkin olarak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bir açıklama yapılmadı.

Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret etmesi planlanıyordu.

Rudaw'ın edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun Erbil ziyareti iptal edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11-12 Ekim tarihlerinde Bağdat ve Erbil'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'de de bazı temaslarda bulunması planlanıyordu. Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Erbil'de de bazı üst düzey temaslarda bulunacağı ifade eden açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması; bu bağlamda, Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir" denilmişti.