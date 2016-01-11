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Rückert Edebiyat Ödülü Sema Kaygusuz’un

Sema Kaygusuz ödülünü Rückert’in 150. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2016'da Almanya'da, Coburg’da yapılacak bir törenle alacak

11 Ocak 2016 18:35

Almanya’nın saygın edebiyat ödüllerinden Rückert Ödülü’ne 2016 yılı için Türkçe edebiyatı temsilen Sema Kaygusuz layık görüldü. 

Ödül dilbilimci ve şair Rückert’in üzerinde çalıştığı kırk dört doğu dilinde üretilen ve Almancaya çevrilen nitelikli edebiyat eserlerini kaleme alan yazarlara veriliyor.

Kültürler arasında köprüler kurabilmeyi hedefleyen Rückert Ödülü üç yılda bir düzenleniyor.

Sema Kaygusuz ödülünü Rückert’in 150. ölüm yıldönümü olan 31 Ocak 2016'da Almanya'da, Coburg’da yapılacak bir törenle alacak.

Roman ve öykü türünde eseler veren Sema Kaygusuz’un ilk öyküleri Kitap-lık, Adam Öykü, Varlık, Düşler Öyküler dergilerinde yayımlandı.

Hazırladığı ilk dosya Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülü'ne (1995), ikinci dosya 1996 Gençlik Kitabevi ikincilik ödülüne değer bulundu. Ancak her iki dosya da kitap olarak yayımlanmadı.

1997’de Ortadan Yarısından, 2000’de Sandık Lekesi, 2002’de Doyma Noktası adlı öykü kitapları yayımlandı.

Sandık Lekesi yayınlandığı yıl Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Kaygusuz’un ilk romanı Yere Düşen Dualar Fransa, İsveç, Norveç ve Almanya'da da okuyucuyla buluştu.

Sema Kaygusuz 2014’te yayımlanan bir söyleşisinde yazmayla ilişkisini “Yazarken her şeyin kendisi olmaya can atıyorum. Yazının olmadığı yerlerde bile olmak istiyorum, öyle bir iştah benimki. Her yeri dil ile ikame etme şehveti” ifadeleriyle anlatmıştı.

Kaygusuz’un Esir Sözler Kuyusu, Karaduygun, Barbarın Kahkahası gibi eserleri de bulunuyor.

Friedrich Rückert kimdir?

Şair, dilbilimci, şarkiyatçı ve çevirmen Friedrich Rückert dünya edebiyatının kültürlerarası aktarımını dünyadaki barışın temeli olarak görüyordu.

Bu sayede toplumların birbirlerini daha iyi anlayacağına inanıyordu.

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