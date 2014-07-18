Ruby davasından beraat

Milano'daki temyiz mahkemesi, İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin suçsuz

olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı sürpriz olarak değerlendirildi.

Berlusconi'nin avukatı Franco Coppi, “Bu en iyimser beklentilerimizin de ötesinde bir

karar” dedi. Mahkemenin gerekçesini 90 gün içinde açıklaması bekleniyor.

77 yaşındaki Berlusconi, villasında “Bunga Bunga partileri“ olarak düzenlenen

partilerde reşit olmayan bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.

Berlusconi, geçen yılın haziran ayında olayla ilgili görülen ilk davada 7 yıl hapis ve

kamu görevlerinden ömür boyu men cezalarına çarptırılmıştı. Ancak karara itiraz eden

Berlusconi'nin avukatları davayı bir üst mahkemeye taşımıştı. Savcılık da kararın

temyiz mahkemesinde onanması yönünde görüş bildirmişti.

Davaya söz konusu olan kadın ise şimdi 21 yaşında olan ve "Ruby" lakaplı Fas asıllı

Kerime El Mahruk.

