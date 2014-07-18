T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ruby davasından beraat

İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi, ikinci kez görülen 'Ruby' davasından beraat etti. Berlusconi'nin küçük yaştaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyordu.

18 Temmuz 2014 18:42

Milano'daki temyiz mahkemesi, İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin suçsuz
olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı sürpriz olarak değerlendirildi.
Berlusconi'nin avukatı Franco Coppi, “Bu en iyimser beklentilerimizin de ötesinde bir
karar” dedi. Mahkemenin gerekçesini 90 gün içinde açıklaması bekleniyor.
77 yaşındaki Berlusconi, villasında “Bunga Bunga partileri“ olarak düzenlenen
partilerde reşit olmayan bir hayat kadınıyla cinsel ilişkiye girmekle suçlanıyordu.
Berlusconi, geçen yılın haziran ayında olayla ilgili görülen ilk davada 7 yıl hapis ve
kamu görevlerinden ömür boyu men cezalarına çarptırılmıştı. Ancak karara itiraz eden
Berlusconi'nin avukatları davayı bir üst mahkemeye taşımıştı. Savcılık da kararın
temyiz mahkemesinde onanması yönünde görüş bildirmişti.
Davaya söz konusu olan kadın ise şimdi 21 yaşında olan ve "Ruby" lakaplı Fas asıllı
Kerime El Mahruk.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Silvio BerlusconiFranco CoppiBerlusconiBungaFasKerime Mahruk. ©Deutsche Welle Türkçe Reuters/AFP/dpaBS/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24