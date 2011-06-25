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Dünya

'RUBY' ARALIKTA DOĞUM YAPACAK FLORANSA (A.A)

25 Haziran 2011 20:52

-'RUBY' ARALIKTA DOĞUM YAPACAK FLORANSA (A.A) - 25.06.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, reşit olmadığı dönemde birlikte olduğu iddia edilen takma ismi 'Ruby' olan Kerime El-Mahruk'un Aralık ayında doğum yapacağı açıklandı. Kerime El Mahruk'un sevgilisi Lucca Risso, yaptığı açıklamada, dün doktora kontrole gittiklerini belirterek, Ruby'nin Aralık ayı ortalarında doğum yapmasını beklediklerini ifade etti. Risso, bebeğin cinsiyetinin de henüz belli olmadığını kaydetti. Lucca Risso, sevgilisi Kerime El-Mahruk ile evlilik tarihlerinin de netleşmediğini, bunun için Fas'tan bir belge beklediklerini söyledi. İtalya Başbakanı Berlusconi, 18 yaşından küçük olduğu dönemde Faslı El-Mahruk'a cinsel ilişki için para vermek, ayrıca hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan Ruby'yi, ilişkilerinin açığa çıkacağı korkusuyla nüfuzunu kullanarak gözaltından kurtarmakla suçlanıyor. Konuyla ilgili Milano Adliyesi'nde açılan dava, devam ediyor.

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