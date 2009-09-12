Ruble ile ticaret 20 kat kârlı

Rublenin değer kazanmasıyla tekstil ihracatının 20 kat fazla kazançlı olacağını vurgulayan yetkililer ruble ile ticaretin önünü açmak için tanıtıma hız verdi. Bu yol açılırsa 5 yılda 5 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor.



Rusya'ya yapılan tekstil ihracatındaki yüzde 51'e varan düşüşü, Ruble ile ticaretin önünü açarak telafi etmeyi planlayan tekstilciler çalışmalara hız verdi.



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Rusya'da faaliyet gösteren sektör firmaları için Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Ruble ile ticaret konusunda gelinen son durumu anlatmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Rusya'ya yapılan hazırgiyim ihracatını, 5 yılda 260 milyon dolardan 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin geçen yıl Rusya'ya hazırgiyim ve konfeksiyonda 860 milyon dolar, tekstilde ise 804 milyon dolarlık ihracat yaptığını, bu rakama Rusya ile ticaretin önemli bir kısmını oluşturan bavul ihracatının dahil olmadığını kaydetti.



Ruble ile ticarette gelinen noktayı "tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Tanrıverdi, daha yüksek bir ticari hacmin yakalanabilmesi için Türk ve Rus işadamlarının önünde hiçbir mazaretin kalmadığını vurguladı. Rusya'da yaklaşık 45 milyar dolarlık bir konfeksiyon pazarının olduğunu kaydeden Tanrıverdi, hedeflerinin 2015 sonuna kadar pazarın yüzde 10'una ulaşmak olduğunu söyledi.



Borç tahsili başladı



Ruble ile ticaretin başlamasının ardından ekonomik ilişkilerin artarak devam edeceğini vurgulayan Tanrıverdi, "Kriz çıktığında Ruslardan yaklaşık 1.3 milyar dolarımızı tahsil edemedik. Bize yeterli miktarda dolar rezervine sahip olmadıklarını söylediler. Bunun yanında Rubleyi de dolara çevirmenin zor olduğu kaydedildi. Ama biz, kendi paralarıyla ödeme yapmalarında bizim için sakınca olmadığını ilettik ve sonuçta buna imkân tanındı. Bu süreçte borçların bir kısmı tahsil edildi. Artık Ruslar Türk mallarını Ruble ile direkt alabilecek" dedi.



Bu yolla kayıtdışının da bir nebze önüne geçileceğini belirten Tanrıverdi, 260 milyonluk hacmin birkaç yılda milyar dolar seviyesine yükseleceğini umduğunu söyledi. Gelecek birkaç hafta içinde de bu değişimin tanıtımının Rusya'da medya aracılığıyla yapılacağını söyleyen Tanrıverdi, "Türkiye'de ise Merter, Osmanbey ve Laleli'de 5 bin dükkânın camına stiker yapıştırılarak kampanya genişletilecek" diye konuştu.



Garanti Bankası başta olmak üzere, 5 büyük bankanın da Ruble için tüm altyapıyı oluşturduğunu belirten Tanrıverdi, Merkez Bankası'nın ise geçmişte yaşadığı birkaç olaydan dolayı böyle bir girişime sıcak bakmadığını anlattı. Ruble kullanımının iki ülke arasındaki turizm sektörüne büyük bir canlılık getireceğini vurgulayan Tanrıverdi, buradan Türk ekonomisine 2.5 milyar dolar girdi beklediklerini söyledi. Tanrıverdi, Ruble kullanımının artmasının ardından Romanya ve Polonya'nın para birimleriyle de Türkiye'de ticaret yapılması için girişimlere hız vereceklerini belirtti.



Para sayma makineleri



Garanti Bankası Merkezi Operasyondan Sorumlu Koordinatörü İlker Yavaş da Ruble ile ticaretin önünün açılması için gerçekleştirilen düzenlemelere değinerek, bu düzenlemeler sonucunda sadece Ruble ile değil diğer bütün para birimleriyle de ticaretin yapılabileceğini söyledi. Garanti Bankası'nın, 4 aylık bir süreçte gelen-giden toplam 1 milyar 350 milyon Rublelik para transferine aracılık ettiğini açıklayan Yavaş, aynı süreçte şube gişelerinde 418 milyon Rublelik nakit işlemi olduğunu söyledi.



Yavaş, şubeleri için Rubleyi tanıyan para sayma makineleri ithal ettiklerini, bankanın toplam 736 şubesinde Ruble ile işlem yapıldığını belirtti. Yavaş, "Bundan sonra Ruble üzerinde teminat mektubu da kabul edildi. Yabancı yatırımcılar, rahatlıkla ticaret yapabilmeleri için bankalarından rahatlıkla hesap açabilecek" dedi.



İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Lemi Tolunay da dericilerin Ruslardan 300 ile 350 milyon dolar arasındaki alacağının bu yolla kısa sürede tahsilini umduklarını söyledi. Toplantıda Türk işadamlarına "Rusya'yla ticaret konusunda kötümser olmayın" mesajını veren Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı ise bugün 40 milyar dolara yaklaşan 2 ülke ticaret hacminin ileride daha iyi noktalara gelebileceğini söyledi.





Türk tekstilci ürünlerini Rusya'da tanıttı



Moskova'da, Krasnaya Presnaya Expocenter'da düzenlenen bay-bayan ve çocuk hazırgiyim ve aksesuarlarının bulunduğu Collection Premiere Moscow Fuarı'na İTKİB öncülüğünde 33 Türk firması katıldı. Türk firmaları 754 metrekarelik alanda ürünlerini Rus alıcı firmalara tanıttı. Aralarında İtalya, Fransa ve ABD'nin de bulunduğu toplam 31 ülkenin katıldığı fuarı, Moskova Ticaret Başmüşaviri Atila Kızılaslan, İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, DMİB Yönetim Kurulu Başkanı Lemi Tolunay, İHKİB Başkan Yardımcısı ve Fuarlar Komitesi Başkanı Kemalettin Güneş, İTKİB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Bayazıt ile İTKİB Moskova Temsilcisi Sabahattin Yavuz ziyaret ederek katılımcı firma temsilcileriyle görüştü. 6-9 Eylül tarihleri arasında devam eden fuarda, Türk firmaları yüzlerce iş görüşmesi yaptı.



