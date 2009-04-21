Rubio draft'a giriyor



18 yaşındaki İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio, Haziran ayındaki 2009 NBA Draftı’na girme kararı aldı





İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio’nun menajeri Dan Fegan, haziran ayında yapılacak 2009 NBA Draftı’na katılacağını açıkladı.



15 Haziran tarihine kadar kararını değiştirme hakkı bulunan 18 yaşındaki Rubio’nun ailesiyle konuştuktan sonra 2009 draftı’na girme kararı aldıklarını söyleyen Fegan, 1.93 boyundaki yıldızın ilk üç sıradan seçileceğine emin olduğunu belirtti.



İspanya birinci liginde Joventut Badalona forması giyen Rubio, bu sezon 19 maçta ortalama 21 dakika sahada kalarak 9.9 sayı, 2.7 ribaund, 5.7 asist ve 2.1 top çalma istatistikleriyle mücadele ediyor. Badalona, 29 maçta aldığı 19 galibiyetle beşinci sırada bulunuyor.



15 yaşından bu yana profesyonel olarak basketbol oynayan Rubio, 2008’de Pekin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarında da İspanya milli takımı forması giymişti.



Basketbol otoritelerince Avrupa’nın yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Rubio’nun Joventut Badalona ile olan sözleşmesinde büyük bir bonservis bedeli bulunuyor. Kurallar gereği NBA takımları bir oyuncunun bonservisi için 500 bin dolar ödeyebildiklerinden 18 yaşındaki oyuncunun draft edilse bile bir sezon daha İspanya’da kalma ihtimali bulunuyor. Rubio eğer hemen NBA’e gitmek isterse, aradaki farkı cebinden ödemek zorunda kalacak.



