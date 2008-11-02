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Spor

Rubin Kazan'dı!..

Rubin Kazan deplasmanda Saturn'ü 2-1 yenerek, Rusya Premier Ligi'nde ilk şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etti.

02 Kasım 2008 02:00

Rubin Kazan deplasmanda Saturn'ü 2-1 yenerek, Rusya Premier Ligi'nde ilk şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etti.

Rusya Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde, lider Rubin Kazan deplasmanda Saturn'ü 2-1 yenerek, Rusya Premier Ligi'nde ilk şampiyonluğunu bitime 3 hafta kala ilan etti.

Maçın gollerini Rubin'den 75. dakikada Adamov ve 89. dakikada Milosevic atarken, Saturn'ün tek sayısı 80. dakikada Nemov'dan geldi. Oyuna 84. dakikada giren Hasan Kabze, Milosevic'in attığı golde asisti yaptı. CSKA Moskova'nın Spartak Moskova'ya yenilmesinin ardından, Rubin bu maçtan aldığı galibiyetle puanını 60'a yükselterek, son 3 haftaya CSKA'nın 10 puan önünde girdi ve şampiyonluğunu matematiksel olarak da ilan etti.

Rubin Kazan'da maça Gökdeniz ilk 11'de başlarken, 69. dakikada yerini Adamov'a bıraktı. Hasan Kabze ise yedekler arasında başladığı maçta ikinci golün asistini yaparak, takımına adeta şampiyonluğu getirdi.

Rubin Kazan böylece Rusya Premier Ligi'ndeki ilk şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

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