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Spor

Rubin 'Kazan'amadı: 0-2

25 Nisan 2009 18:28


Rusya Premier Ligi'nde oynanan ve Sporx TV'den canlı yayınlanan 6. hafta karşılaşmasında, Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin formasını giydiği Rubin Kazan, sahasında Malik Fathi'li Spartak Moskova'yı konuk etti ve maçtan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Spartak Moskova'ya 3 puanı getiren goller, mücadelenin 49. dakikasında Stranzl ve 61. dakikada Welliton'dan geldi.

Karşılaşmada Rubin Kazan adına Gökdeniz Karadeniz, 67. dakikada oyuna dahil olurken, Spartak Moskova formasıyla ilk 11'de yer alan Malik Fathi, 69. dakikada bir sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Rubin Kazan ligde 10 puana yükselirken, Rubin Kazan 11 puanda kaldı ve ilk yenilgisini aldı.

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