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Dünya

RUANDA'DA, MUHALEFET LİDERİ TUTUKLANDI KİGALİ (A.A)

14 Ekim 2010 23:37

-RUANDA'DA, MUHALEFET LİDERİ TUTUKLANDI KİGALİ (A.A) - 14.10.2010 - Ruanda'da Devlet Başkanı Paul Kagame'nin rakibi, önde gelen muhalefet lideri terörist bir örgütün oluşumunda yer almak suçlamasıyla tutuklandı. Birleşik Demokratik Güçler partisinin başkanı Victoire İngabire, 16 yıl sonra ocak ayında, devlet başkanlığı seçimine katılmak için Ruanda'ya dönmüş, ancak soykırımla ilgili sözleri yüzünden seçime katılması engellenmişti. İngabire, 1994 Ruanda soykırımında Hutulara karşı işlenen suçların soruşturulması gerektiğini söylemişti. İnsan hakları grupları, Ruanda hükümetini muhalefeti terörizm ithamlarıyla bastırmaya çalışmakla suçluyor. Ağustosta yapılan devlet başkanlığı seçimini Kagame bir kez daha kazanmıştı. İngabire'nin komşu Kongo'da faaliyet gösteren bir Hutu milis grubunun eski komutanı Vital Uwumuremyi ile ilgili soruşturmayla bağlantılandırıldığı belirtiliyor. Dün tutuklanan Uwumureymi, terörist örgüt kurmakla suçlanmıştı. Soykırımda, çoğu etnik Tutsi ve ılımlı Hutulardan oluşan 500 binden fazla kişi katledilmişti.

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