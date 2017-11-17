T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ruanda tüm ülkelere vizeleri kaldırdı

Ruanda turist çekmek için bütüm ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı

17 Kasım 2017 22:28

Orta Afrika ülkelerinden Ruanda, tüm ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.

Sputnik'in Ruanda'nın resmi haber ajansı ARI'ya dayandırdığı haberine göre, 2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda hükümeti, uygulamayı 1 Ocak 2018'den itibaren tüm ülke vatandaşlarına yayma kararı aldı.
Kararın, ülkeye gelen ziyaretçi sayısını artırmak ve turizm sektörünü canlandırmak için alındığı aktarıldı.

Ruanda'ya giriş yapmak isteyen yabancıların, oturma izniyle giriş yapabileceği belirtildi.
 

ETİKETLER

ruandaturistvizeseyahatturizm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24