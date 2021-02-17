Ruanda Oteli filminde hikâyesi anlatılan 'kahraman' ülkesinde yargılanıyor: 'Terör örgütünü destekledi'

Ruanda lideri Paul Kagame'ye sert muhalefetiyle tanınan Rusesabagina, Ruanda Demokratik Değişim Hareketi'nin silahlı kanadı Ulusal Kurtuluş Güçleri'ni desteklemekle suçlanıyor.

Dubai'de kaçırıldı

66 yaşındaki Rusesabagina'nın, yöneticisi olduğu otele sığınan çoğu Tutsilerden 1200'den fazla kişiyi kurtardığı belirtiliyor.

Rusesabagina filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yi Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.

Soykırımdan sonra iki yıl sonra Belçika'ya sığınma başvurusunda bulunan ve bu ülkenin vatandaşlığını alan Rusesabagina daha sonra ABD'ye yerleşmişti.

Ailesine göre Rusesabagina geçen yıl Ağustos ayında aldığı bir davet üzerine Burundi'ye gidecekti.

Ancak Dubai'de bindiği özel uçak, Ruanda'nın başkenti Kigali'ye indi ve Rusesabagina elleri kelepçeli olarak ülkesine getirildi.

Avrupa Parlamentosu, Rusesabagina'nın kaçırıldığını belirterek Ruanda hükümetini kınamıştı.

ABD Kongresi'nin 37 üyesi de, Aralık'ta Ruanda hükümetine hitaben yayımladığı açık mektupta Rusesabagina'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.