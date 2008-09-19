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Dünya

Ruanda Meclisi kadınlara teslim

Ruanda, dünyada meclisinin çoğunluğunu kadınların oluşturacağı ilk ülke olacak.

19 Eylül 2008 03:00

Ruanda, dünyada meclisinin çoğunluğunu kadınların oluşturacağı ilk ülke olacak.

Ruanda 'da hafta başında yapılan seçimler sonrasında elde edilen ilk sonuçlara göre, 80 sandalyeli meclisin 44 milletvekili kadınlardan oluşacak. Mecliste engellilere ve gençlere ayrılan üç kontenjanın kadın kökenli adaylardan  seçilmesi durumunda bu sayının artacağı ifade ediliyor. 

Ruanda'da, 1994'teki soykırımda 100 gün içinde azınlık konumundaki Tutsilerden yaklaşık 800 bin kişi ve çok sayıda ılımlı Hutu, yine Hutu milislerce öldürülmüştü.

Soykırım sonrası kabul edilen anayasada ise kadın milletvekilleri için yüzde 30'luk bir kota oranı belirlenmişti.

Ruanda son seçim öncesi de dünyada meclisinde kadınların en yüksek oranda temsil edildiği ülkeydi. Yaklaşık yüzde 49 olan bu oran son seçim sonrası en az yüzde 55'e çıkacak.

Ruanda'da kadınlar için ayrılan kotadan milletvekili adayı olan kişilerin, bir siyasi partiyi temsil etmelerineyse izin verilmiyor.

Pazartesi günkü seçimlerde koalisyon partileri ilk sonuçlara göre oyların yüzde 78'ini almıştı.

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