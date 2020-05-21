Ruanda'da sağlık çalışanlarını yükünü hafifletmek için robotlar devreye giriyor

Ruanda'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının hasta olmamaları ve yüklerinin hafifletilmesi için yüksek teknolojili robotların kullanılması planlanıyor.

Ruanda Bilişim ve Yenilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ortak çalışmaları sonucu üretilen robotlar dakikada 50 ila 150 kişiyi tarayabiliyor. Robotlar aynı zamanda hasta odalarına yiyecek ve ilaç götürmek, tespit edilen anormallikleri bildirmek gibi görevleri de tamamlayabiliyor.

Akazuba, Ikizere, Mwiza, Ngabo ve Urumuri adındaki beş robot Ruanda tedavi merkezlerinde koronavirüs ile savaşmak için kullanılacak. Akıllı mobil robotlar ayrıca yüz tanıma, sıcaklık taraması, hastanın durumunu izleme ve hastaların tıbbi kayıtlarını tutma gibi işlevlere de sahip.

Robotların hizmet sunumunu hızlandıracağını ve sağlık çalışanlarının hayatlarını korumaya yardımcı olacağını söyleyen Sağlık Bakanı Ngamije Daniel, “Sağlık görevlileri, diğer şeylerin yanı sıra ilaç ve yemek vermek, testler yapmak için birçok kez hasta odasını ziyaret ediyorlar ve bu da virüse yakalanma risklerini artırıyor” dedi.