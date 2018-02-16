"RTÜK'ün TRT'ye gücü yetmiyor, Atatürk'e hakareti suç saymıyor, bipsiz küfüre 1 milyon lira ceza veriyor"

RTÜK, TRT Haber’de CHP'nin Adalet Yürüyüşü için “PKK’nin siyasi kanadı HDP’liler için yürüyüş” denilmesi ile TRT Çocuk’ta Atatürk’e hakareti suç saymadı. Buna karşın, Çukur dizisine, TV versiyonunda ‘bip’lenen küfürlerin, internet ile karşılaştırıldığında anlaşıldığı gerekçesiyle 1 milyon TL ceza verildi. Cumhuriyet'te yer alan haberde "RTÜK'ün TRT'ye gücü yetmediği" ifade edilirken, CHP’li Atila Sertel ve Barış Yarkadaş’ın şikâyetleri sonrası hazırlanan raporda, "Siyasi kimlik taşıyanların eleştirilmeleri ya da çeşitli yorumlara maruz kalmaları kaçınılmazdır" dendiği aktarıldı.

TRT Haber’de, CHP’nin Adalet Yürüyüşü için hem “sözde” sıfatının hem de “PKK siyasi kanadı HDP’liler için bir yürüyüş”, “DHKP-C’si, PKK’sı, FETÖ’sü zaten hem lojistik, hem manevi destek de veriyor” ifadelerinin kullanılması ve TRT Çocuk’ta kötü adamın elindeki yapılacaklar listesinin altında “Gazi Mustafa Kemal” imzasının bulunmasını hakaret saymadı.

TRT cezadan korunurken; internet yayınlarına sansür getiren düzenleme daha yasalaşmadan Çukur dizisine; televizyon versiyonunda ‘bip’lenen küfürlerin, ‘bip’siz internet versiyonu ile karşılaştırıldığında anlaşıldığı gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon TL ceza kesildi.

İnternet üzerinden yapılan tüm görsel ve işitsel yayınları ilgilendiren sansür düzenlemesinin mevcut televizyon kanallarını da kapsadığı; internette yapılan yayınların, televizyon yayınları ile karşılaştırılarak denetlenmesinin önünü açtığı ifade ediliyor. Sansür düzenlemesinin de içinde olduğu torba yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sürerken RTÜK’ün önceki gün aldığı karar, düzenlemenin nasıl uygulanacağını da gösteriyor.

"Ağız hareketleri..."

RTÜK uzmanları, Show TV’de yayımlanan Çukur dizisinin televizyondaki ‘bip’li versiyonu ile internette yayımlanan ‘bip’siz versiyonunu karşılaştırdı. Raporda, “Söz konusu ifadeler yayında biplenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin, sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler biplenmeden yayımlanmaktadır. Dizinin televizyonda yayımlanan biplenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; biplemenin zaman zaman yeterince iyi yapılmadığı, zaman zaman da argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Üst Kurul, Çukur dizisi nedeniyle Show TV’ye, sansür düzenlemesinin yasalaşmasını beklemeden, internet yayını ile televizyon yayınını karşılaştırarak cezayı kesti. Oy çokluğu ile verilen cezada CHP’li ve MHP’li üyeler karşı oy kullandı. Karar ile Show TV’ye “dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanılması” gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon TL’lik ceza kesildi.

"Kılıçdaroğlu tolere etmeli"

Yasası çıkmasa da internette yayımlanan bipsiz küfürü cezalandıran RTÜK, TRT Haber’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret iddiasına ise yaptırım uygulamadı.

TRT Haber’de 23 ve 30 Haziran tarihlerinde yayımlanan yazarlar Ahmet Kekeç ve Murat Kelkitlioğlu’nun sunduğu, Kurtuluş Tayiz’in de konuk olarak katıldığı “Beşinci Gün” adlı programda; CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü “sözde” nitelendirilmesi ile değerlendirildi.

Programda, “Gelin bize müdahale edin’ diyor emperyalist güçlere Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu yürüyüşün aynı zamanda PKK’nın... şimdi orada PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’liler için bir yürüyüş”, “Pensilvanya’dan uzaktan kumanda ile ne yazık ki yönetilir durumdadır şu anda Kılıçdaroğlu”, “DHKP-C’si, PKK’sı, FETÖ’sü zaten hem lojistik, hem manevi destek de veriyor. Zaten akıl babalığı da yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

CHP’li Atila Sertel ve Barış Yarkadaş’ın iftira ve hakaret gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, “Siyasi kimlik taşıyanların eleştirilmeleri ya da çeşitli yorumlara maruz kalmaları kaçınılmazdır. Basın özgürdür. Siyasi partilerin, liderlerinin ve milletvekillerinin, siyasi kişiliklerinin sert eleştiri ve ithamlara karşı daha tolere edici bir yaklaşım sergilemesi gerekliliği demokratik ülkelerde kabul edilen uygulamalardan biridir” ifadeleri kullanıldı. Üst Kurul TRT Haber’in cezalandırılmasına oyçokluğu ile gerek görmedi.