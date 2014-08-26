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RTÜK'ten TRT'ye kaçak yayın uyarısı!

RTÜK “hukuki boşluk var” diyerek, TRT’ye, “kaçak yayın yapıyorsunuz” bilgisini iletmekle yetindi

26 Ağustos 2014 11:18

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'yla (TRT) ilgili şaşırtan iki karara imza attı. 'TRT Türkü'nün kaçak yayın yaptığının kesinleşmesi üzerine TRT'ye, 'Kaçak yayın yapıyorsunuz' bilgisini iletilmekle yetindi.

RTÜK’ün geçen haftaki toplantısında, “TRT Türkü” adlı kanalın Kaçak yayın yaptığının kesinleşmesi üzerine RTÜK uzmanlarının hazırladığı rapor ele alındı. 


Hukuki boşluk var!

 
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın habeirine göre; Üst Kurul, RTÜK Hukuk Müşavirliği’nden görüş istedi. Hazırlanan raporda “TRT’nin izinsiz yayın yaptığı sabittir”denilmesine karşın TRT mallarının devlet malı olduğu, bu nedenle TRT’nin cihaz ve tesislerinin RTÜK tarafından mühürlenerek kapatılmasının hukuken mümkün olmadığı da ifade edilerek, “Sonuç olarak; TRT kurumunun izinsiz yayın yapması halinde uygulanacak müeyyide hususunda hukuk boşluğunun bulunduğu değerlendirilmektedir. Sözkonusu yaptırım hükmünün, devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan TRT hakkında uygulanabilirliğinin tartışılması gereği bulunmaktadır” denildi. 

RTÜK de rapor doğrultusunda “hukuki boşluk var” diyerek, TRT’ye, “kaçak yayın yapıyorsunuz” bilgisini iletmekle yetindi. 

Ayrıca HDP kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyesi Ahmet Yıldırım’ın TRT’nin tarafsızlığını yitirdiği için TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in görevden alınması başvurusu, uzun tartışmaların ardından kabul edilmedi. RTÜK Başkanı Davut Dursun, RTÜK’ün Şahin’i görevden alma yetkisi bulunmadığını belirtti.

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