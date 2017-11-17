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RTÜK'ten Survivor'a yakın takip

Bir vatandaş Survivor tarzı programlarla '+15' logosunu konulması için Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvurdu

17 Kasım 2017 11:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor' adlı yarışma programını takibe aldı.

“Survivor tarzı programlarla ‘+15’ logosunun konulmasını isteyen” H.K adlı vatandaş, Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvurdu. Komisyon şikâyeti RTÜK’e gönderirken, RTÜK’ten Meclis’e, “Önerinin, yapılacak ‘Akıllı İşaretler’ güncelleme çalışmalarının bir parçası olarak üst kurul uzmanlarının yanı sıra farklı meslek gruplarından oluşacak bir uzmanlar grubu tarafından ele alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” yanıtı geldi. RTÜK ayrıca, “Survivor ve benzeri türden yarışma programlarının dikkatle izlendiğini” de açıkladı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu Antalya’dan TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuruda bulunan H.K. “Survivor türü programların gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi için bu programın +15 koruyucu sembolüyle yayımlanmasını” talep etti. Dilekçeyi işleme alan Komisyon konuyu RTÜK’e sordu.

RTÜK’ten verilen yanıtta, “Survivor ve benzeri türden yarışma programları da açıklanan prosedür çerçevesinde dikkatle izlenmektedir” denildi. RTÜK’ten, H.K adlı vatandaşın dilekçesinde söz edilen “Survivor ve benzeri türden yarışma programlarında +15 logosu kullanılması önerisi için de ‘Akıllı İşaretler’ güncelleme çalışmalarının bir parçası olarak üst kurul uzmanlarının yanı sıra farklı meslek gruplarından oluşacak bir uzmanlar grubu tarafından ele alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir” yanıtı geldi.

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