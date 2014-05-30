RTÜK'ten STV'ye 'Hasta ruhlu Erdoğan' cezası

Bugün gazetesinde yer alan , "Hasta ruh ve zihin sahibi Recep Tayyip Erdoğan ve yapılanmasının bertaraf edilmesi" sözlerinin STV ana haber bülteninde yayınlanması RTÜK tarafından 72 bin lira ile cezalandırıldı.

Konuyla ilgili hazırlanan uzman raporunda şöyle verildi: “Ana Haber bülteninde ‘Savcılık Başbakan’a inceleme başlattı mı’ başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Haberde dış ses, ‘Fethullah Gülen Hocaefendi için başlatılan soruşturmada ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Bugün gazetesinin haberine göre soruşturmayı başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar maili ile ilgili olarakBaşbakan Erdoğan hakkında da inceleme başlattı. C.O. isimli eski bir askerin soruşturmaya dayanılarak yapılan ihbarında aslında ağırlıklı Başbakan Erdoğan’dan şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle ki C.O. isimli ihbarcı ihbar yazısının başlığında (hasta ruh ve zihin sahibi Erdoğan ve yapılanmasının bertaraf edilmesi) diyordu. Bir gazete kaynaklı olduğu ifade edilen söz konusu haberin haber değeri olabileceği ancak haberin verilişinde kullanılan ifadelerin yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmayacağı değerlendirilmiştir.”