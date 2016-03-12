RTÜK'ten Star TV'ye 'şehvetle öpücük' ve 'mıncıklama' cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Star TV'de yayınlanan Big Brother isimli programda, yarışmacıların birbirlerini ‘şehvetle öptüğü’ ve ‘mıncıkladığı’ gerekçesiyle kanala ceza verdi. “Bana Bir Soygun Yaz” isimli filmde ise bir mafya karakterinin, soygun planında, AK Parti’nin seçim sloganı olan “Durmak yok yola devam” cümlesini kullanması nedeniyle Kanal D’ye de ceza verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, RTÜK’ün uzman raporunda, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Star TV – Big Brother – Star TV’de yayın yapan Big Brother Türkiye adlı reality show’da, 8 kadın, 8 erkek, toplam 16 kişi bir evde yaşayıp yarışıyorlar. Yayında, Onur ile Seda arasındaki yakınlaşmayı konu alan bir VTR yayınlanmıştır. Bu, Onur’un Seda’yı sık sık öpmesini, kucaklamasını ve yer yer mıncıklamasını içermektedir. Göksel’in oturduğu ortamda Arsel’in İdil’i kendisine doğru çekerek yanaklarına öpücük kondurmasına müteakiben, Onur’un Seda’yı kendisine çekerek şehvetli bir biçimde yanağından öpmesi gösterilmiştir.”

Dini terminolojide var



Kanal D Bana Bir Soygun Yaz- Filmi’nde Hacamat isimli karakter dini terminolojiyi sık sık kullanan biridir. Filmin bir yerinde Onur, Hacamat’a (yeni bir soygun planıyla ilgili olarak) ‘Durmak yok yola devam diyorsun yani’ diyor. Bilindiği gibi AK Parti’nin 2011 genel seçim kampanyasının ana sloganı budur. Dindarlar ve AK Parti’nin alaycı ve suçlayıcı bir bakış açısıyla aynı potada eritildiği görülmektedir.”



Üst Kurul, iki kanala da “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” maddesini ihlal gerekçesiyle ceza verdi.

