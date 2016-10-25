RTÜK'ten satılık boğaz manzaralı daire!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Beykoz Kanlıca'da Boğaz manzaralı iki dairesini satışa çıkardı. İlk olarak 2014 yılında ihale edilen dairelerin her biri için 2 milyon 800 bin lira olarak belirlenen muhammen bedel, iki yıl aradan sonra 2 milyon 492 bin liraya düşürüldü.

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, RTÜK'ün, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanıyla İstanbulKanlıca Mahallesi Kartal Yuvası Apartmanı'ndaki iki dairesini satmak üzere ihaleye çıktı. 2014 yılında çıkılan ilk ilanda muhammen bedel 2 milyon 800 bin lira belirlenmişken, bugün çıkılan ihalede 2 milyon 492 bin liraya düştüğü görüldü

Her biri 178 metrekare



2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca 'kapalı teklif' usulüyle satışa çıkarılan dairelerin her biri brüt 178 metrekare büyüklüğünde. 3+1 ve 4+1 özelliğine sahip daireler için ihale, 16 Kasım'da Ankara'da RTÜK hizmet binasında yapılacak.



RTÜK apartman yöneticisi olmuştu



RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, "Bu konutların niteliği tartışmalıydı. Sosyal tesis, değil; lojman değil. Ne olduğu belirsizdi. Burası 4 katlı bir apartmandı ve RTÜK apartman yöneticiliği bile yapmak zorunda kalmıştı. Biz de eski Başkan Davut Dursun başkanlığı döneminde kurul kararıyla satılmasına karar vermiştik ama Başkan'ın itirazıyla ihale iptal edilmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıkıldı" dedi.