T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

RTÜK'ten satılık boğaz manzaralı daire!

204 yılında satışa çıkarılan ancak alıcı bulunamayan iki RTÜK dairesi yeniden satışta

25 Ekim 2016 00:53

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Beykoz Kanlıca'da Boğaz manzaralı iki dairesini satışa çıkardı. İlk olarak 2014 yılında ihale edilen dairelerin her biri için 2 milyon 800 bin lira olarak belirlenen muhammen bedel, iki yıl aradan sonra 2 milyon 492 bin liraya düşürüldü. 

Aysel Alp'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, RTÜK'ün, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ihale ilanıyla İstanbulKanlıca Mahallesi Kartal Yuvası Apartmanı'ndaki iki dairesini satmak üzere ihaleye çıktı. 2014 yılında çıkılan ilk ilanda muhammen bedel 2 milyon 800 bin lira belirlenmişken, bugün çıkılan ihalede 2 milyon 492 bin liraya düştüğü görüldü

 

Her biri 178 metrekare
 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca 'kapalı teklif' usulüyle satışa çıkarılan dairelerin her biri brüt 178 metrekare büyüklüğünde. 3+1 ve 4+1 özelliğine sahip daireler için ihale, 16 Kasım'da Ankara'da RTÜK hizmet binasında yapılacak. 
 

RTÜK apartman yöneticisi olmuştu
 

RTÜK Üyesi Süleyman Demirkan, "Bu konutların niteliği tartışmalıydı. Sosyal tesis, değil; lojman değil. Ne olduğu belirsizdi. Burası 4 katlı bir apartmandı ve  RTÜK apartman yöneticiliği bile yapmak zorunda kalmıştı. Biz de eski Başkan Davut Dursun başkanlığı döneminde kurul kararıyla satılmasına karar vermiştik ama Başkan'ın itirazıyla ihale iptal edilmişti. Şimdi yeniden ihaleye çıkıldı" dedi. 

ETİKETLER

rtükdairesatışboğaz manzaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24