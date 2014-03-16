RTÜK'ten Samanyolu Haber'e 20 yayın durdurma cezası

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Samanyolu Haber Televizyonu’nun 7 programına 20 yayın durdurma cezası verdi. Samanyolu Haber Tv Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, “Adeta Samanyolu Haber Televizyonu'na 'konuşma', 'söyleme', 'halkı bilgilendirme' denilmek istenen cezayla yayınların kısıtladığını ve sansür uygulandığını’ vurguladı. RTÜK üyesi Ali Öztunç da “Demokrasiyi katlediyor, basın özgürlüğünü bitiyorlar.” dedi.

Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar , RTÜK'ün şikayeti ve YSK'nın talimatıyla Samanyolu Haber Televizyonu'na verilen ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan rekor cezaya karşı resmi açıklamada bulundu. Yıkar, "Taraflı yayıncılık süsüyle bize ceza yağdıranlar havuz medyasını, hükümete yakın medya kuruluşlarını, iftira, yalanlarla dolu yayınları görmezden gelmeye devam ediyorlar." dedi. Yıkar, bu uygulamanın altında imzası olanların RTÜK'ün AKP 'li üyeleri olduğuna dikkat çekti.

Samanyolu Haber TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar’ın yaptığı açıklama şöyle:

"Radyo Televizyon Üst Kurulu yayınları izleyip Yüksek Seçim Kurulu'na gönderiyor. YSK da; RTÜK uzmanlarının hazırladığı rapora göre televizyonlara yine RTÜK üzerinden ceza uygulanmasını talep ediyor. Bugünkü uygulamalara baktığımızda karşımızda çok vahim bir tablo var.

RTÜK'ün şikayeti ve YSK'nın talimatıyla Samanyolu Haber Televizyonu yayıncılık tarihinin en yüksek cezasına çarptırıldı. Seçim arefesinde istenmeyen medyanın sesinin kısılması olarak değerlendirilebilecek bu uygulamanın ne adaletle, ne hakla, ne de hukukla izahını yapmak çok güç. Adeta Samanyolu Haber Televizyonu'na konuşma, söyleme, halkı bilgilendirme deniyor. Yayınlar kısıtlanıyor, sansür uygulanıyor. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor. Bu uygulamanın altında imzası olanlar RTÜK'ün AKP'li üyeleri.

Cuma günü RTÜK'ün CHP'li iki üyesi AKP'li üyelerin getirttiği zorlama cezalara isyan ettiler. RTÜK önünde basın açıklaması yaptılar. Toplam 7 programımıza 20 defa yayın durdurma cezası verdiler. Buna en yakın cezayı geçtiğimiz haftalarda 9 yayın durdurmayla Cem Tv'ye vermişlerdi. Taraflı yayıncılık süsüyle bize ceza yağdıranlar havuz medyasını, hükümete yakın medya kuruluşlarını, iftira, yalanlarla dolu yayınları görmezden gelmeye devam ediyorlar."

Demokrasi katlediliyor, basın özgürlüğü bitiriliyor

RTÜK üyesi Ali Öztunç, verilen cezalarla ‘demokrasinin katledildiğini, basın özgürlüğünün bitirildiğini’ vurguladı. Öztunç, Samanyolu Haber Televizyonu’na verilen cezalara tepki gösterdi. Öztunç şöyle konuştu: “Son milletvekili seçimlerinden dönüp bakalım. Samanyolu’na kaç tane ceza verilmiş. Birde bugünkü yerel seçim öncesi bakalım, Samanyolu’na kaç ceza verilmiş. İkisi arasındaki fark RTÜK’ün konjektürel davrandığının, iktidar partisinin korunması için davrandığının açık ispatıdır. Sayın Başbakan’a yakın televizyon kanallarını açın izleyin. 24 saatin 24 saati AKP’ye övgü, muhalefete sövgü var. Hiç birinin raporu düzenlenmiyor. Hükümeti ufacık eleştiren kanalı buldukları zamanda nefes aldırmamaya yaşatmaya çalışıyorlar. RTÜK’ün AKP’li üyeleri AK Parti’nin sopası görevini sürdürüyor. Demokrasiyi katlediyor, basın özgürlüğünü bitiyorlar. Önümüzdeki hafta, muhalif üyeler Avrupa Parlamentosu’na göndereceğimiz bir mektupta, tüm bu gerçekleri onlara da ileteceğiz.”