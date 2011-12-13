RTÜK'ten Mor Çatı'ya 'kadın cinayetleri' sansürü!

T24- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı başta olmak üzere 17 kadın örgütünün 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle hazırladığı kamu spotları RTÜK tarafından "toplumsal cinsiyet eşitliğine" aykırı bulundu.



Mor Çatı, RTÜK’ün kararına karşı yarın (14 Aralık 2011) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda basın açıklaması düzenleyecek.



RTÜK'ün cinsiyet eşitliğine aykırı bulduğu filmi izlemek için tıklayın



Gözde Akgüngör Pamuk'un CNNTurk.com.tr’de yayımlanan haberine göre, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle televizyonlarda yayınlanması için "Kadına Şiddete Karşı 3 Film" adıyla 3 adet kısa film çekti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Mor Çatı'ya gönderdiği yazıda engellemenin gerekçesini "toplumsal cinsiyet konusunda "genellemeler" içermesi" olarak gösterdi.



RTÜK, engelin gerekçesini şöyle ifade etti:



"Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından hazırlanan ve yayın kuruluşlarında yayınlanması talep edilen 'Kadına Şiddete Karşı 3 Film' başlıklı tanıtım filmlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı genellemeler nedeniyle uygun bulunmadığına Hülya Alp, Esat Çıplak ve Doç. Dr. Ahmet Yıldırım'ın karşı oyları ve oy çokluğuyla karar verildi."





Mor Çatı: Şiddetle mücadele bu mu?



“40'ar saniyelik 3 filmde ise kadın, erkek ya da çocuk yani istismara uğrayan ya da buna tanık olan bir insan, sert sahneler ya da kan veya şiddeti gösteren hiç bir sahne ya da kare yok. Filmler oldukça "soft" olarak tanımlanabilir. Mor Çatı yetkilileri ise şaşkın, çünkü çocuğun gözü önünde annesine şiddet uygulandığına tanık olması ya da alenen kemerini kırbaç olarak kullanan bir erkeğin görüntülerini içeren yani şiddeti yeniden üreten videolar herhangi bir engele takılmadan TV ekranlarında yayınlanıyor.”



Mor Çatı avukatları, "Hükümet, şiddete karşı ciddi ve kararlı bir mücadele yürütüyorsa, RTÜK, karakolların/ polislerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı da içinde olmak üzere atadığı tüm kadroları iyi seçmek durumunda. Kendi şiddetle mücadele edeceğim derken, atadığı kadrolar şiddetle mücadele edenlerle mücadele ediyorsa, burada bir samimiyetsizlik ayan beyandır" diyor.