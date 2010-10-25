RTÜK'ten Kanal D'ye sakıncalı röportaj cezası

T24 - RTÜK'ün, Şemdinli’de 11 askerin şehit olması haberini ve şehit aileleriyle yapılan röportajları ‘sakıncalı’ bulduğu gerekçesiyle Kanal D’ye 375- 750 bin lira arasında para cezası vermeyi planladığı iddia edildi.

RTÜK'ün röportajda PKK’nın korkutucu özellikleri yansıtıldığına dair karar verdiği söylendi. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



RTÜK, Şemdinli Gediktepe’de şehit olan 11 askere ilişkin haber ve şehit aileleriyle yapılan röportajları sakıncalı buldu. Kanal D’ye ‘’Terör örgütünün korkutucu özelliklerinin yansıtıldığı’’ gerekçesiyle, 375- 750 bin lira arasında para cezası verilmesi öngörüldü. Kanaldan savunma istenecek ve savunma yeterli bulunmazsa ceza miktarı belirlenerek uygulanacak.



RTÜK toplantısında, 20-22 Haziran 2010 tarihlerinde Kanal D’de yayınlanan ana haber bültenindeki haber ve görüntüler değerlendirildi. RTÜK oy çokluğu ile ‘’Suç örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinin yansıtıldığına’’ karar verdi. Kanal D’den, artırımlı para cezası verilmesi amacıyla savunma istenmesi benimsendi. Karara CHP ve MHP kontenjanından seçilen üyeler, Hülya Alp ile Esat Çıplak karşı çıktı.



Hülya Alp muhalefet şerhinde ‘’ Şehit aileleriyle yapılan röportajlardan seçilmiş ifadeler ve kanal tarafından hazırlanan dış ses metinlerinden de anlaşılacağı üzere, yayın terör örgütünün korkutucu ve yıldırıcı özelliklerinden ziyade, Türk askeri ve Türk halkının vatan sevgisini ve vatan savunması konusundaki direncini, kararlılığını, bütünleşmesini yansıtmaktadır’’ dedi.





EKRANA YANSIYANLAR



Kanal D’nin Gediktepe saldırısı ile ilgili haberinde yapılan röportajlar ve spiker yorumları ekrana şöyle yansımıştı:



- “Şehidin babası: Dimdik duruyorum ayakta ben, yıkılmadım yıkılmayacağım. Bu vatan için, milletim sağolsun, ağlamayacağım çünkü düşmanlarım sevinmesin.



- Arka ses: İlyas Yelken, böyle dedi ağlamadı. Biricik Oğuz'unu öldürenleri sevindirmedi. Oğuz Yelken Uzunköprü, Kavacık Köyündendi. O köy bugün yangın yeriydi. Baba İlyas Yelken'in acısı tarifsizdi. Oğlu babalar gününde belki ilk kez elini öpemedi. Onun yerine komutanı geldi, Albay eğildi, nerdeyse kendi yaşındaki şehit babasının elini öptü.



- Şehidin kardeşi: Ağlamıcaz teröristlere karşı, rahat olsunlar.



- Arka ses: Kardeşi gerçekten ağlamadı. gerekirse ben de giderim dedi.



- Şehidin kardeşi: Kardeşimle gurur duyuyorum. Bir canım varsa bu vatan için ben de vermeye hazırım.



- Şehidin babası: Allah can alır, kimseye böyle acı göstermesin. Herşey vatan için.



- Arka ses: Acılı babayı oğlunun komutanları ziyaret etti, babalar gününde. Elini tuttu, acısını hafifletmeye çalıştı.”







