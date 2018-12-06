RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), reytinglerde üst sıralara yerleşen "Kadın" isimli dizide "çarpık ilişkilerin konu alınması" gerekçesiyle FOX TV'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında aile yapısının korunması ve toplum sağlığına zarar verici nitelikte olduğu değerlendirilen yayınlar konu edildi.

Milli ve manevi değerlerin korunması ilkesine aykırı

FOX TV’de yayımlanan ve reyting sıralamalarında üst sıralarda bulunan “Kadın” isimli dizide baldızı canlandıran karakterin ihtiyaç halindeki ablasına ilik vermeyi, eniştesiyle uygunsuz fotoğraflar çektirmek şartıyla kabul etmesi ve bu fotoğrafları şantaj olarak kullanmayı planladığına dikkat çekildi.

Dizide bunun gibi başka sahneler de tespit eden Üst Kurul, bu gibi içeriklerin toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kararına vardı. İdari para cezası uygulanması uygun görüldü.

RTÜK, Tele 1 kanalında yer alan “18 Dakika” programında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Türkiye’nin milli politikalarına aykırı, eleştiri sınırlarını aşan yorumlar tespit edildiği için yaptırım uyguladı.

Üst Kurul toplantısında sağlık ürünleri pazarlaması yaptığı belirlenen Hevi TV ve Müzik Türk kanallarına geçici yayın durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca yayınlarında "çöpçatanlık ya da arkadaşlık ilişkileri temin etme" vaadinde bulunulduğu belirlenen Anadolu TV ile yayınında "inanç istismarı" yaptığı saptanan Farklı TV'ye program durdurma ve idari para cezası verildi.