RTÜK'ten, izdivaç programları için detaylı rapor istendi

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yayından kaldırılacakları söylentilerinin gölgesinde kurulan ‘Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerini Araştırma Alt Komisyonu’ bugün evlilik programlarıyla ilgili ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda RTÜK'ten programlara dair detaylı bir rapor istendiği belirtildi.

Daha önce Boşanma Komisyonu Başkanlığı da yapan AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, RTÜK’ün son araştırmasına göre, Türkiye’de televizyon izlenme oranlarının her yaş gurubunda çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve 18-45 yaş grubunun günde altı, altı buçuk saate yakın televizyon izlediğini söyledi.

Yapılan bir başka araştırmalardan da sonuçlar veren Keşir, medya çalışanlarının yüzde 63'ünün medyanın denetlenmesi gerektiğini söylediğini ve söz konusu kişilerin yüzde 76'sının medyanın aile değerleri üzerinde etkili olduğunu düşündüğünü anlattı.

Kurumlardan ve RTÜK’den bilgi ve belge istendi

‘Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerini Araştırma Alt Komisyonu’ Başkanı AKP Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, programların yayından kaldırılması taleplerini de içeren dilekçelere dikkat çekti.

Alt komisyon olarak evlilik programlarını bütün boyutlarıyla incelemek, şikâyet konusu hususları araştırmak yaşanan sorunların çözüme kavuşturulabilmesi için kamu kurumlarından bazı bilgi ve belgelerin istendiğini açıkladı ve şöyle dedi:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan, evlilik programlarının bütün boyutlarıyla incelenebilmesi için evlilik programlarının ne olduğu, ülkemizdeki gelişimi, diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak sektördeki düzenleyici ,denetleyici kurumların bu programlar üzerindeki rolü, bu programların içerik denetimlerinin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yapıldığı, hazırlanan içerik denetim raporları ve programlara uygulanmış olan cezai yaptırımlar, bu programların rayting oranlarının hangi kurumlarca nasıl belirlendiği ve rayting oranları, bu programların yıllık bütçeleri, ne kadar para kazandıkları, reklam gelirleri, sunucularının program başına aldıkları ücret ve sponsor firmalar, bu programlara katılan kişi sayısı, bu programlarda gerçekleşen evlilik sayısı ve boşanma durumlarını gösterir bazı istatistik bilgilerin yer aldığı ayrıntılı bir rapor talep ettik.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Adalet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına , Türkiye İstatistik Kurumuna, Kamu Denetçiliği Kurumuna yazılar yazarak bu konuyla ilgili bazı taleplerde bulunduk. Örneğin, Adalet Bakanlığından adli vakalara ilişkin konuları, yine TÜİK'ten programlara katılan kişi sayısı, bu programlarda gerçekleşen evlilik sayısı ve boşanma durumlarını gösterir bazı istatistiki bilgiler talep ettik."