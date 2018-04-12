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RTÜK'ten iletişim fakültelerine: Mezunlar, 'Etik İlkeler Yemini' etmeli

"Etik değerlerin göz ardı edilmesi toplumsal birçok soruna sebep olmaktadır"

12 Nisan 2018 18:50

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, "İletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin de tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin Hipokrat Yemini gibi 'Etik İlkeler Yemini' etmelerini" önerdi.

RTÜK Başkanı Yerlikaya, Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen 26. İletişim Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Yerlikaya, Türkiye'nin medya eğitimi alanında oldukça geç kaldığını, bu kapsamda verilen Medya Okuryazarlığı derslerinin önemini anlattı.

Yerlikaya, yayıncılıkta etik değerlere dikkat edilmesi konusundaki görüşlerini, şöyle aktardı:

"Günümüzde maalesef birçok yayıncı tarafından reyting kaygısıyla etik değerlerin göz ardı edildiğine şahit olmaktayız. Bu durum geri dönüşü olmayan toplumsal birçok soruna sebep olmaktadır. İletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin de tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin Hipokrat Yemini gibi 'Etik İlkeler Yemini' etmelerinin bu sorunun çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyoruz."

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