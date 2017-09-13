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RTÜK'ten 'evlilik programı' cezası

RTÜK, Flash TV'de bir programın evlilik programına dönüştürüldüğünü belirterek ağır para cezası verdi

13 Eylül 2017 00:17

RTÜK tarafından evlilik programlarının yasaklanmasının ardından ilk ceza geldi. Flash TV'de yayınlanan "Hayata Dair" isimli programı inceleyen RTÜK, özellikle son günlerdeki yayınlarda programın formatında evlilik programına doğru değişiklik yapıldığını belirterek kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, RTÜK, Fox TV'de yayınlanan "Hadi İnşallah" isimli filmde çocuk ve gençleri olumsuz etkileyecek diyaloglara yer verildiğini ileri sürerek kanala idari para cezası verdi.

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