RTÜK'ten Çukur'a ceza geliyor; iki versiyonu karşılaştıracaklar

Televizyon yayınlarındaki RTÜK denetimini internet yayınlarına getirmesi öngörülen yasa tasarısı Meclis’ten çıkmadan Çukur dizisi hakkında hazırlanan bir rapor kurul gündemine geldi. Raporda dizinin internet versiyonunda yer alan küfürlerin ekranda da izleyici tarafından 'dudak hareketlerinden anlaşılabileceği' belirtiliyor. Karar haftaya verilecek.​

Tasarının, televizyon kanallarının, internet siteleri üzerinden yapılan yayınlarının da RTÜK denetime girmesini öngördüğü belirtilirken RTÜK, yasanın nasıl uygulanacağını ortaya koyacak bir karar hazırlandı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Show TV’de yayımlanan "Çukur" adlı dizi için hazırlanan ve dizide kullanılan küfürlerin deşifre edildiği uzman raporunda, “Dizinin televizyonda yayımlanan bip’lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.