RTÜK'ten 'Bu Tarz Benim' diyaloglarına itiraz

Vatandaşların yoğun şikayetleri nedeniyle geçmişte Show TV’ye iki kez para cezası kesen RTÜK, TV8’de yayınlanan, “Bu Tarz Benim” adlı programı da affetmedi. RTÜK, cezayı verirken reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığını kaydetti.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, RTÜK uzmanları, 17 Ocak 2015’te TV8’de yayınlanan Bu Tarz Benim adlı yarışma programı hakkında çarpıcı bir rapor hazırladı. Show TV’de yayınlandığı dönemdeki gibi reyting uğruna yarışmacıların ve jürinin aşağılayıcı, alaycı ve insan onurunu zedeleyici bir tutum takındıklarını dile getiren uzmanlar raporda şu tespitlere yer verdi:

“Yarışmacıların birbirleriyle dalga geçtikleri, birbirini küçük düşürmeye çalıştıkları ve karşılıklı ağız dalaşına girdikleri bölümlerin programın ekibi tarafından ön plana çıkarılarak izleyiciye sunulduğu görülmüştür. Eleme gecesinde Maria’nın giydiği kıyafeti beğenmeyen Özden, söz alarak Maria için, ‘www nokta yine mi korkunç oldum nokta com’ diyerek dalga geçmiş, Maria da Özden’in kıyafeti için, ‘www nokta yarı çıplak nokta com’ diyerek cevap vermiştir.”

200 bin TL ceza almıştı

Üst Kurul, uzmanların raporu doğrultusunda yaptığı değerlendirmede TV8’deki Bu Tarz Benim programına tıpkı daha önce Show TV’ye verdiği gibi para cezası kesti. Üst Kurul, ceza kararını mevzuatın, “yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine” dayandırdı. Ceza miktarı TV8’in bir önceki ay elde ettiği reklam gelirinin yüzde 1’i kadar olacak. RTÜK, daha önce Show TV’deki, Bu Tarz Benim adlı yarışmaya 200’er bin TL civarında iki ayrı ceza kesmişti.