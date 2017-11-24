T24 LogoT24 Logo
Gündem

RTÜK'ten Beyaz TV'ye Kütahyalı cezası

Rasim Ozan Kütahyalı Boşnaklara yönelik olarak ayrımcı dil kullanmıştı

24 Kasım 2017 16:24

RTÜK, Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, Boşnaklara karşı kullandığı ayrımcı ifadeleri sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Kütahyalı, Beyaz TV'den kovulmuştu.RTÜK ise Beyaz TV'ye 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı.

 

ETİKETLER

kütahyalıhaberaçıklamaceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24