RTÜK'ten Beyaz TV'ye Kütahyalı cezası

RTÜK, Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Beyaz TV'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında, Boşnaklara karşı kullandığı ayrımcı ifadeleri sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Kütahyalı, Beyaz TV'den kovulmuştu.RTÜK ise Beyaz TV'ye 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı.