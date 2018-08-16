RTÜK'ten Beyaz TV'ye 'Adnan Oktar' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Beyaz Magazin' programında Adnan Oktar’ın İslam alimleri ve Hz. Muhammed ile bir tutulduğu gerekçesiyle Beyaz TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Adnan Oktar’ın ağabeyi Kenan Oktar 9 Ağustos’ta katıldığı ”Beyaz Magazin” isimli programda, kardeşini İslam alimleri ve Hz. Muhammed ile bir tutarak övdü. Kararda, “Kenan Oktar’ın kullandığı ifadelerin izleyicilerin dini duyguları rencide edici nitelikte olduğunun açık olmasına karşın yayıncının bu kişiyi ısrarla programa davet etmesinin reyting kaygısının yayıncılık etiğinin önüne geçtiği” kanaatine varıldı.

Magazin yayınları yapan Uçankuş TV’deki “Canlı Masa”, Flash TV’deki “Bunu Konuşmak Lazım” ve Teve2’deki “2. Sayfa” isimli programlar da “magazin kastını aşan, özel hayata müdahale anlamı taşıyan” ifadelere yer verilmesinden dolayı Üst Kuruldan idari para cezaları aldı.

Sağlık beyanlarıyla reklama rekor ceza

Öte yandan, Üst Kurul dünkü toplantısında, sağlık beyanında bulunarak tüketiciyi yanıltan reklamlar nedeniyle çok sayıda TV kanalına en üst oranlardan müeyyide uyguladı. Uydu üzerinden yayın yapan Plus Music’te tanıtımı yapılan bir ürüne dair “cinsel sorunlara çözüm getirdiği” yönünde sağlık beyanında bulunulduğu için kanala 10 gün yayın durdurma cezası, aynı gerekçeyle Yeni Sinema TV ve Evin TV’ye 10 gün yayın durdurma müeyyidesi, Shopping TV’ye ise 5 kez program durdurma cezası uygulandı.

'Astroloji' ve 'büyü' yayınlarına ceza

Üst Kurul, 1 An TV’nin “Astroloji” isimli programına SMS yoluyla mesaj gönderen ve telefonla katılan izleyicilere “kısmet çalışması”, “büyünün kaldırılması”, “kötü enerjilerin yok edilmesi” gibi uygulamaların çözüm olarak sunulduğu tespit edildi. Söz konusu programda geleceğe ilişkin yorum ve değerlendirmelerde bulunulmak suretiyle fal bakıldığını saptayan RTÜK, bu nedenle programın farklı tarihlerde yayınlanan 3 bölümüne ayrı ayrı idari para cezaları uyguladı.