T24 LogoT24 Logo
Gündem

RTÜK'ten Başbakan'a küfür edilen kanala 'küfür tahmin edilmeliydi' gerekçeli ceza

Canlı yayında bir vatandaşın Başbakan Erdoğan'a küfür ettiği Barış TV'ye RTÜK uyarı cezası verdi

24 Temmuz 2013 13:09

RTÜK, bir vatandaşın canlı yayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ettiği TV kanalına, ‘’Küfür geleceği tahmin edilmeliydi’’ gerekçesiyle ceza verdi.

Gazeteport’un haberine göre, RTÜK toplantısında, İstanbul’da yerel yayın yapan Barış TV adlı kanalda, 1 Haziran günü canlı yayınlanan, Taksim Gezi Parkı olaylarına ilişkin, haber programı ele alındı.

Yayın sırasında ekrana çıkan kişi, ‘’Bu Tayyip var ya bu Tayyip, bir hafta cezaevinde yattı, kendi oğlunu özel uçakla Amerika'ya gönderdi. Bu kadar vatandaşa su sıkıyor, Suriyelileri kendine oy için buraya getirdi. Tinerci baliciler anarşist olmuş da, esrarcı hapçılar anarşist olmuş da, sen mi biliyon lan‘’ dedi ve küfür etti.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, bu konudaki raporunda, toplumsal olaylardaki canlı yayınlarda, ihlal yaratacak davranışlarda bulunma olasılığının göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

Raporda ‘’Bu kişinin sözlerinden, konuşmanın sonunun nasıl geleceği mesleki tecrübelerden tahmin edilmeliydi’’ denildi. RTÜK de, Barış TV’ye ‘’Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı’’ nedeniyle uyarı cezası verdi.

ETİKETLER

rtükbarış tvtayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24