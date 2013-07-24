RTÜK'ten Başbakan'a küfür edilen kanala 'küfür tahmin edilmeliydi' gerekçeli ceza

RTÜK, bir vatandaşın canlı yayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a küfür ettiği TV kanalına, ‘’Küfür geleceği tahmin edilmeliydi’’ gerekçesiyle ceza verdi.

Gazeteport’un haberine göre, RTÜK toplantısında, İstanbul’da yerel yayın yapan Barış TV adlı kanalda, 1 Haziran günü canlı yayınlanan, Taksim Gezi Parkı olaylarına ilişkin, haber programı ele alındı.

Yayın sırasında ekrana çıkan kişi, ‘’Bu Tayyip var ya bu Tayyip, bir hafta cezaevinde yattı, kendi oğlunu özel uçakla Amerika'ya gönderdi. Bu kadar vatandaşa su sıkıyor, Suriyelileri kendine oy için buraya getirdi. Tinerci baliciler anarşist olmuş da, esrarcı hapçılar anarşist olmuş da, sen mi biliyon lan‘’ dedi ve küfür etti.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, bu konudaki raporunda, toplumsal olaylardaki canlı yayınlarda, ihlal yaratacak davranışlarda bulunma olasılığının göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

Raporda ‘’Bu kişinin sözlerinden, konuşmanın sonunun nasıl geleceği mesleki tecrübelerden tahmin edilmeliydi’’ denildi. RTÜK de, Barış TV’ye ‘’Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı’’ nedeniyle uyarı cezası verdi.