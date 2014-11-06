RTÜK'ten Atatürk ve CHP'ye 'Allahsız, din düşmanı' ifadelerine para cezası

RTÜK, Atatürk’e ve CHP’ye “din düşmanı, Allahsız gibi benzetmelerin yapıldığı ”Resmi Tarihten Gerçek Tarihe” programı nedeniyle Kanal A’ya 12 bin lira para cezası verdi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Kanal A’da yayınlanan “Resmi Tarihten Gerçek Tarihe” isimli programda, ve programın daimi konuğu Sait Alpsoy, Atatürk ve CHP’lilere yönelik olarak “din düşmanı – Allahsız” gibi ifadeler kullanılmış, program hakkında RTÜK uzmanlarınca rapor hazırlanmıştı.



Ancak geçtiğimiz hafta Üst Kurul toplantısında görüşülen rapora ceza çıkmamıştı. İlgili rapor bugün yeniden ele alındı.



Programda, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle kanala oy birliği ile 12 bin lira para cezası verildi.