RTÜK'ten Arka Sokaklar'a 300 bin lira ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'a, 'Şiddet sahneleri var' gerekçesiyle 300 bin TL ceza verdi.



Yayın hayatını 11 yıldır sürdüren 'Arka Sokaklar' dizisi, ameliyat sahnesi nedeniyle 300 bin TL cezası aldı. Sözcü'de yer alan habere göre; RTÜK raporunda, 'Arka Sokaklar' dizisinde ceza verilen sahneyi şöyle aktarıldı:



"Komiser Mesut, ameliyat olmaktadır. Yaranın üzerinde bir miktar kan görülmektedir. Kan görüntüsü flulaştırılmıştır. Mesut, narkozla uyuşturulmayı kabul etmediğinden, doktor narkozsuz bir şekilde Mesut'u ameliyat etmektedir. Ameliyat masasında Mesut acı içinde titremekte ve şok geçirmektedir."